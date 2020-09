Illuminate – Anticipazioni 28 settembre – Sandra Mondaini

Illuminate debutta con il suo primo appuntamento della stagione nella seconda serata di Rai 3 del 28 settembre 2020. La prima puntata guidata da Lucia Mascino accenderà le luci su un’icona immortale dello spettacolo italiano: Sandra Mondaini.

Le anticipazioni di Illuminate ci parlano in particolare di Giorgia Trasselli, la famosa tata di Casa Vianello. A dieci anni dalla scomparsa dell’attrice, è stata indetta un’asta che regalerà una valida occasione per ripercorrere la vita e carriera di Sandra.

Illuminate – Anticipazioni prima puntata – Sandra Mondaini

Illuminate dà il via a Casa Mondaini, il docufilm diretto da Maria Tilli e in cui vedremo la Mascino incontrare la nota tata che per tanti anni ha affiancato Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella sitcom di successo Casa Vianello. Interverranno con le loro testimonianze anche amici, colleghi e parenti come Ricky Tognazzi, Gerry Scotti, Simona Izzo, Edoardo Vianello, Antonella Elia, Giancalo Magalli e Rosalie e John Mark Magsino, la figlia e il nipote adottati dalla coppia. Dal debutto nel ’49 grazie alla commedia Ghe pensi mi fino al successo ottenuto al cinema con Le olimpiadi dei mariti e molto altro ancora. Prima soubrette del piccolo schermo italiano, artista e trasformista instancabile: Sandra Mondaini inizia a lavorare in tv dal ’53, anno in cui si sperimentano le prime trasmissioni nazionali.

L’incontro con Raimondo Vianello avviene cinque anni più tardi grazie a La trottola di Corrado. I due convoleranno a nozze nel 1962, diventando marito e moglie e partner anche sul lavoro. Un sodalizio a tutto tondo che darà modo alla coppia di portare in radio i loro famosi battibecchi fra coniugi, grazie al programma Io e lei. Un progetto che li accompagnerà fino agli anni 2000, quando i due metteranno in scena Crociera Vianello. A pochi mesi di distanza dalla morte di Mike Bongiorno, anche Raimondo esalerà l’ultimo respiro e Sandra inizierà a sentire sulle spalle il peso della malattia. A soli cinque mesi dalla scomparsa del marito, anche la Mondaini lascerà il piano terreno a causa di un’insufficienza respiratoria.