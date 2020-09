Lory Del Santo – Il compleanno a Pomeriggio 5 – La sorpresa di Marco

Lory Del Santo è stata protagonista della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. L’icona sensuale del cinema all’italiana ha festeggiato un nuovo compleanno: il fidanzato Marco Cucolo ha deciso di farle una bella sorpresa in studio. La showgirl si è mostrata raggiante come non mai e ha avuto modo anche di confermare di aver scoperto Francesca Pepe, una delle attuali concorrenti del Gf Vip. Il merito va ovviamente al suo ultimo successo, la web serie The Lady.

Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice e la padrona di casa hanno avuto modo anche di pizzicarsi sull’argomento età. “Ma quanti anni fai?”, ha chiesto Carmelita. “Eh io devo essere più giovane di te?”, ha risposto Lory Del Santo dando vita a risate senza fine.

Lory Del Santo festeggia il compleanno: quanti anni ha?

Lory Del Santo non vuole dire la sua età: confessa il 6, prima cifra della decina e poi tentenna sulla seconda. “Sono una grandissima gnocca, perchè lo devo nascondere. Io ne ho 63 e non ho rifatto niente”, ha detto invece la d’Urso, spingendo l’attrice a confermare di aver appena compiuto 62 anni. Il momento più atteso dai fan però riguarda quanto mostrato dopo. Lo storico fidanzato Marco ha deciso di farle una sorpresa in occasione del loro recente anniversario. Dopo averla svegliata con una scusa, l’ha portata a Portofino e le ha mostrato il regalo. “Solo un pacco?”, dice lei, “io sono abituata a tanti pacchi”. Il vestito però è piaciuto molto a Lory, corteggiata poco dopo da un marinaio con una barchetta. “Però io sono abituata in grande”, dice indicando uno yacht.

Niente ristorante per il pranzo: solo focacce, unte e gustose. Li troviamo poi in riva al mare per brindare ai sette anni appena trascorsi insieme. Le sorprese però non sono finite. Una volta di nuovo in studio, Marco annuncia di voler fare un gesto particolare per la fidanzata. Un mazzo di girasoli e rose, accolto dalla showgirl con un bacio pieno di rossetto. “Ti ringrazio per essere la mia compagna di viaggio perfetta, senza di te sarei completamente perso”, ha scritto Cucolo nel bigliettino.