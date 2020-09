Lucrezia Comanducci situazione imbarazzante | Scelta difficile a Uomini e Donne

Non è un momento semplice a Uomini e Donne per la corteggiatrice Lucrezia Comanducci, la quale vive una situazione decisamente imbarazzante. Appena approdata al talk show dei sentimenti, la corteggiatrice romana si trova “contesa” e indecisa tra il tronista Gianluca De Matteis e il cavaliere Armando Incarnato. Entrambi le stanno dando molte attenzioni, ma Lucrezia è ancora in dubbio su chi scegliere. Tuttavia, ha svelato cosa le passa per la testa in questi giorni in una lunga intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Lucrezia Comanducci ha spiegato di trovarsi in una situazione piuttosto imbarazzante a Uomini e Donne. “Mi trovo nel bel mezzo di una situazione un po’ imbarazzante considerato il contesto. Sto cercando di viverla in maniera serena, come se fosse accaduto nella vita di tutti i giorni, dove può capitare di incontrare due persone, conoscerle e chiedersi quale delle due sia quella che possa realmente entrare a far parte della tua vita”.

Lucrezia Comanducci situazione delicata

Su Armando Incarnato, Lucrezia Comanducci ha molti dubbi. “E’ una persona che mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa. Lo vedo un uomo formato, interessante, ma non mi fido molto di lui. Vorrei capire se quello che ha per me è un interesse reale e se è una persona che potrei vedermi accanto in un ipotetico futuro. Per quanto mi riguarda, fiducia e rispetto sono due elementi essenziali che ricerco alla base di ogni rapporto”.

Su Gianluca De Matteis, invece, Lucrezia Comanducci sembra avere le idee più chiare. “Sicuramente è un bellissimo ragazzo e mi sembra l’opposto di Armando. Conduce una vita più tranquilla, forse potrei affidarmi con più facilità, ma è sempre tutto ancora da scoprire”.

Scelta ardua a Uomini e Donne

Anche se sono già circolate diverse voci sul fatto che Lucrezia Comanducci avrebbe scelto di continuare a conoscere Armando Incarnato, ufficialmente la corteggiatrice è ancora lontana da questa scelta difficile.

“Penso che sia troppo presto perché ci siamo visti davvero poco. In questi giorni mi sto facendo tante domande e sono rimasta in dubbio su Gianluca, che sembra volersi tirare indietro. Non riesco a capire – e mi piacerebbe scoprirlo – quanto sia davvero interessato a me o se tutto si fermi al fatto che sia rimasto colpito dall’aspetto fisico. In esterna siamo stati bene, gli ho fatto tante domande, ma ho bisogno di conoscerlo di più perché mi è sembrato un po’ contraddittorio in quello che mi ha detto. Spero ci sarà ancora l’occasione di poter approfondire: la mia decisione sarà presa anche cercando di capire le sue intenzioni. E poi c’è Armando con cui la conoscenza sta procedendo in maniera diversa: possiamo sentirci liberamente, però la distanza non mi permette di viverlo quotidianamente. Non riesco a fidarmi”.