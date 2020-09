Maria De Filippi nega di essere stata un invitato speciale all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. La conduttrice Rai però sottolinea la sua voglia di poterla ospitare e decide di confessare e smascherare una volta per tutte la finta rivalità tra le due.

Intervistata al settimanale Mio Milly Carlucci racconta quello che realmente pensa di Maria De Filippi e dell’invito che, sembra aver creato un astio tra le due. Quali sono state le parole della conduttrice?

Maria De Filippi invitata speciale

La conduttrice dei tantissimi programmi Mediset sembra aver negato di essere stata invitata come superospite nello show firmato Milly Calucci. Proprio per questo, durante l’intervista di Milly Carlucci la conduttrice ha voluto spiegare la finta rivalità che da anni vedrebbe protagonista le due conduttrici.

La Carlucci ha così affermato: “Non c’è rivalità, in particolare quest’anno, perché siamo in un’epoca difficile e il fatto di essere in onda è già un miracolo. Il nostro rivale è il Covid-19, la nostra battaglia sopravvivere le nostre aziende. Capisco che parlare di rivalità fa colore, ma adesso sarebbe infantile da parte nostra essere rivali”. Milly Carlucci infatti, sembra sottolineare quanto il mondo del gossip abbia creato una vera e propria finta rivalità tra le due conduttrici che, in realtà sono in buoni rapporti ormai da diversi anni.

Milly Carlucci propone un programma insieme

La conduttrice Rai torna ancora una volta a parlare di Maria De Filippi e cerca ancora una volta di spiegare come stanno realmente le cose tra di loro. Milly Carlucci infatti, sottolinea la voglia di rimettersi in gioco insieme alla conduttrice Mediaset spiegando: “Come se i problemi della vita reale non ci sfiorassero e non è così. Invitare Maria? Magari, l’invito è sempre aperto anche se a causa del Covid adesso abbiamo regole molto rigide per l’ingresso in studio. Io e lei ci eravamo parlare, dicendo di fare qualcosa insieme. La cosa non si concretizzò ma chissà che non succeda qualcosa quest’anno…”

Le due conduttrici sembrano quindi non avere niente l’una contro l’altra affermando di avere un’amicizia che va oltre i due palinsesti contrastanti. Chissà che insieme non possano riuscire a creare un vero e proprio programma insieme una volta passata la paura del Covid-19?