Stiamo osservando anche noi l’avventura di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra possibili amori e litigi. La bellissima showgirl tanto amata dal pubblico si sta mettendo davvero in gioco, mostrando il suo vero carattere.

Ma tra le belle emozioni provate con Pierpaolo Petrelli, ci sono anche quelle provate in una puntata in cui Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di raccontarsi. Proprio questo avrebbe scatenato un personaggio molto noto che ha voluto smentire le parole di Elisabetta.

Maurizio Sorge accusa Elisabetta Gregoraci

Durante una puntata Alfonso Signorini ha dato spazio alla Gregoraci di raccontare un po’ tutta la sua vita. In primis è stata appoggiata dal conduttore che la conosce bene poiché l’ha vista crescere, e cosa più importante conosceva sua madre che purtroppo ora non c’è più. Infatti la stessa showgirl ha confessato diversi lati della sua vita e della sofferenza che ha sempre portato nel suo cuore a causa della morte precoce della sua mamma, portata via da un cancro al seno.

Poi racconta di un amore fortissimo ma allo stesso momento troppo oppressivo con l’ex marito Flavio Briatore e del bellissimo dono che è Nathan, suo figlio. In tutto questo però, qualcuno si è molto infastidito sentendo Elisabetta affermare di non aver vissuto una vita sbarazzina a causa della mancanza della sua figura di riferimento e di quello che, come affermato prima, è stato un amore complicato. Così tanto che lo stesso Maurizio Sorge non ha voluto mantenere il silenzio cominciando a chiarire alcuni punti, leggiamo meglio le sue parole.

Il giornalista afferma: “In tv a raccontare bugie”

Proprio non sono andate giù le parole di Elisabetta Gregoraci, e in una diretta Instagram Maurizio Sorge l’ha accusata di aver raccontato delle bugie come viene riportato da biccy.it. Afferma:” Parliamo della signora Elisabetta Gregoraci. Ha detto che non ha potuto fare la vita sbarazzina per la malattia della madre e per la storia di Briatore. Ma questa si crede che abbiamo la mente corta? Lo dici a me che so vita, morte e miracolo? Parliamo di carte di credito, anelli non dati, viaggi in Egitto. Parliamo di quando chiamava i fotografi e diceva:’ Stiamo andando io e Flavio all’antica pista, fatevi trovare’. Vuoi le prove Elisabetta?”

Dopo questa prima accusa scende dei particolari raccontando un episodio:” Una volta la fotografammo con Daniele D.D., facemmo delle foto io e Scarfone, lei stava con Daniele D.D. Però la signora, all’epoca, era fidanzata con un ragazzo di Napoli, un certo Antonio e abitavano in Via Sistina. La beccammo con Daniele e il giorno dopo con un altro. Il giovedì incontrammo Daniele D.D. e ci disse:’ Guardate che bello questo anello che ho comprato per Elisabetta!’ Scarfone gli disse:’ Ma sei pazzo? Lei ieri stava con un altro!’ Ancora ci ringrazia Daniele D.D.”

È conclude così:” Quindi adesso Elisabetta sa che c’ha un anello in meno per colpa mia. In tutto ciò lei dice che non ha fatto la vita sbarazzina. Ma perché queste persone vanno in tv a raccontare bugie e noi dobbiamo stare a bocca aperta ad abboccare? Quando dicono queste cavolate ascoltate noi della strada che sappiamo tutto”.