Arrivano guai anche per Nicola Vivarelli, ex cavaliere di Gemma Galgani, che sembra essere stato visto con una sconosciuta fuori dal programma di Uomini e Donne. Sfortunatamente per lui, il programma non lo prevede e questo potrebbe portare a provvedimenti.

Il cavaliere non sapeva proprio che pesci prendere se ha deciso di trasgredire le regole e cercare un’altra donna, peccato però che è stato visto. Purtroppo per lui non è passato inosservato, sicuramente dovrà chiarire diverse questioni con la padrona del programma Maria De Filippi.

Nicola Vivarelli nasconde una donna in hotel

Nicola dopo aver chiuso con Gemma e Valentina, di cui la loro frequentazione è durata davvero poco, non ha trovato ancora all’interno del programma qualcuna che lo potesse interessare. Ha rifiutato varie donne scese soltanto per lui ed ha espresso la sua preferenza per una corteggiatrice del trono over. Ma anche lei, come molti altri, si è chiesta com’è possibile che lui sia entrato a Uomini e Donne per corteggiare una donna molto più grande di lei, sospettano sia stata una mossa del tutto televisiva.

Ma ecco che arriva una segnalazione da parte di Deianira Marzano, un’influncer nota per punzecchiare e trovare i segreti dei vip più nascosti. Insomma, sembrerebbe che lo stesso Nicola, il quale ha sempre smentito le accuse di volere solo un po’ di fama, sia stato beccato a fare qualcosa che proprio non è concesso nelle varie trattative con il programma, soprattutto quando lo si fa di nascosto.

Segnalazione fuori Uomini e Donne

Come dicevamo la segnalazione arriva da questa nota influencer che posta vari screen anonimi in cui sembrerebbe esserci una chat tra due persone, probabilmente due amiche. Una delle due afferma all’altra di aver visto Nicola Vivarelli “quello che stava con Gemma”, in un hotel dove sta alloggiando anche lei. Insomma da quanto affermato, sembrerebbe essere stato beccato in azione visto che si trovava con una donna che però non partecipa al programma.

In più ha richiesto di non scattare foto e video alla ragazza in questione, che però sembrerebbe avergliene fatta una di spalle per farla vedere all’altra amica. Insomma se tutto questo fosse vero, Nicola passerebbe davvero un guaio in quanto questo genere di cose non è consentito e trasgredire le regole non è proprio qualcosa che Maria De Filippi ama. Staremo a vedere.