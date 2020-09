Oroscopo Branko – domani martedì 29 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 29 settembre 2020. Siamo a martedì. Come proseguirà la settimana di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico, rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani martedì 29 settembre 2020: Leone

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata buona per avanzare una richiesta importante. Se stai cercando un finanziamento per un tuo progetto, nelle prossime ore avrai molte possibilità di ottenere un prestito sicuro.

Previsioni Branko domani martedì 29 settembre 2020: Vergine

Domani sarà una giornata un po’ critica. Dovrai avere molta prudenza, perché nel corso delle ore potrebbe affiorare del nervosismo o un ‘ di stanchezza. Per le prossime ore dovresti evitare anche gli eccessi a tavola e nel bere.

Oroscopo domani martedì 29 settembre 2020: Bilancia

Come ti suggerisce di fare l’astrologo Branko domani dovresti prenderti del tempo per curare la tua forma fisica. Lo stress accumulato nei giorni passati potrebbe aver causato qualche piccolo disturbo. È tempo di assumere degli integratori o cominciare una nuova dieta.

Oroscopo domani martedì 29 settembre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potrebbe spuntare un sogno d’amore. Sarà l’effetto della Luna, nel segno dei Pesci, decisa a stuzzicare i tuoi sentimenti. Accantona, per un attimo, le preoccupazioni riguardo il lavoro e asseconda il cuore.