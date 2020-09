Oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020. Eccoci arrivati a lunedì. Come partirà la settimana sei segni zodiacali? L’Ariete, il Cancro e la Bilancia si sveglieranno più fiduciosi circa il futuro, mentre per il Leone e il Toro servirà la massima cautela. Lo Scorpione è indeciso sul da farsi. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di lunedì avrai una bella carica di energia. Sfruttala per cominciare a risolvere i tuoi problemi: d’ora in poi le stelle saranno dalla tua parte. Leone: dovresti provare ad andare più incontro agli altri, altrimenti ti ritroverai a litigare con più di una persona. Sagittario: finalmente potrai voltare pagina, dopo le tensioni vissute nei mesi precedenti. Stai, a poco a poco, ritrovando più ottimismo e motivazione.

Oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020: segni di terra

Toro: sarà una giornata molto faticosa. Se non userai cautela, potresti ritrovarti a discutere in famiglia. Vergine: si prospetta un inizio settimana molto promettente, soprattutto dal punto di vista relazionale. Capricorno: dovresti approfittare di questo cielo per concentrarti sull’amore. Se sei single, è tempo di rimettersi in gioco!

Oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: sei in piena fase di ricostruzione. da qui fino a dicembre riuscirai a recuperare il terreno e il denaro perso nei mesi precedenti. Bilancia: la Luna a favore ti darà una bella razione di energia. Sfruttala per mandare avanti i tuoi progetti di lavoro. Acquario: ti sembrerà di navigare a vista. Hai ancora molte preoccupazioni legate ai soldi e al lavoro da risolvere. Servirà pazienza e dei progetti concreti, realistici.

Oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020: segni di Acqua

Cancro: secondo l’oroscopo di lunedì sarai più fiducioso circa il futuro rispetto alle settimane passate. Usa questa nuova energia per valutare nuovi percorsi di lavoro da intraprendere. Scorpione: potrebbero emergere nuove perplessità, soprattutto sul lavoro. Tieni duro! Mercurio arriverà a darti manforte. Pesci: potresti trascinarti la fatica provata durante lo scorso weekend. Per fortuna, da martedì avrai la Luna in aspetto armonico, felice di regalarti nuova forza.