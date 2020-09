Postemobile, ci sono problemi con il servizio, ecco cosa succede

Dopo la segnalazione di diverse decine di utenti Postemobile, il servizio di telefonia di Poste Italiane sta presentando molti problemi nel corretto funzionamento da stamattina 28 settembre, rendendo impossibile effettuare o ricevere chiamate, così come la navigazione su Internet.

Problemi diffusi

Dopo alcune segnalazioni, la diffusione del problema si è allargata in tutto il paese, non interessando maggiormente una zona specifica, e trovando il suo picco intorno alle 13.00, orario in cui c’è stata anche la più grande domanda di supporto al servizio clienti di PosteMobile, che non è ancora stata in grado di rispondere in maniera chiara sulle motivazioni del diffuso malfunzionamento.

Down

Quello che appare più problematico è proprio l’assenza di linea sia in entrata che in uscita sebbene il problema non si analogo per tutti gli utenti. Il sito di Postemobile appare attualmente in sovraccarico vista la mole delle richieste di supporto, sebbene non siano state rilasciate comunicazioni. Solo pochi mesi fa PosteMobile ha annunciato il cambio di operatore di rete, divorziando di fatto da WindTre; data la natura tecnica del problema, questa potrebbe essere una delle cause del down.