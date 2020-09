Quali sono i segni più empatici dello zodiaco? Ecco la classifica

Gli esseri umani sono naturalmente in grado di provare empatia ma questo è un sentimento che può variare molto in base al profilo caratteriale del soggetto. Il grado di empatia, ossia la capacità di avvertire in maniera più o meno marcata le emozioni e le sensazioni altrui può essere definito in maniera piuttosto definita dal segno zodiacale.

Scorpione

Potrebbe sorprendere qualcuno la presenza dello Scorpione in questa lista, visto che è un segno notoriamente poco avvezzo ad una vita mondana, fa trasparire poco le emozioni e può apparire distaccato e freddo. Chi conosce bene uno Scorpione tuttavia sa che è di animo sensibile di natura ed è per questo che risulta uno dei segni più empatici dello Zodiaco, a tal punto da mettere a repentaglio i propri interessi per aiutare chi ne ha bisogno.

Gemelli

Decisamente sensibile, anche se in maniera più imprevedibile e incontrollabile rispetto allo Scorpione, i nati sotto i Gemelli infatti tendono a farsi sopraffare dai sentimenti delle persone che conoscono fino a provare un’empatia diretta, difficilmente comprensibile agli altri segni.

Acquario

Persone molto legate alla famiglia, i nati sotto l’Acquario tendono a empatizzare in maniera molto profonda e radicata fino al punto di provare un sentimento paragonabile alla malinconia in presenza di ingiustizie, sopratutto quando si tratta di situazioni particolarmente spiacevoli dove ci si sente impotenti. Spesso sono apprezzati benefattori.

Vergine

Lascia decisamente poco trasparire le emozioni essendo un maniacale e distaccato di natura, almeno in apparenza: forse è per questo motivo che i nati sotto la Vergine provano un’empatia perfino estrema sopratutto quando si parla di categorie notoriamente indifese come animali e bambini.

Pesci

Spesso considerati eccessivamente sensibili, il tutto viene amplificato da un’ansia che pervade la vita dei Pesci fin dalla giovanissima età, ma nonostante ciò riesconoo a controllare questo sentimento ed incananarlo al meglio per aiutare il prossimo.