Ricetta gulash: ingredienti, preparazione e consigli

Il gulash è uno dei piatti più conosciuti e rappresentativi della gastronomia ungherese, che vanta molte imitazioni. Si tratta di un piatto semplice da preparare e molto saporito, grazie soprattutto alla paprika, regina della cucina ungherese.

Gulash – Ingredienti

Manzo (sottofesa o cappello del prete) 1 kg

Brodo di carne 1,5 l

Patate 450 g

Cipolle 230 g

Peperoni verdi a cornetto medi 3

Pomodori ramati (medio) 1

Aglio 1 spicchio

Paprika dolce in polvere 20 g

Semi di cumino (dei prati) 5 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino 10 g

Gulash – Preparazione

Per preparare il gulash ungherese, per prima cosa preparate circa 1,5 lt di brodo di carne. Poi prendete la carne, eliminate i tessuti connettivi e i filamenti di grasso e tagliatela a fette spesse circa 1,5-2 cm, quindi riducetele a dadini. Mondate e tritate la cipolla finemente.

Passate al pomodoro: staccate il picciolo, lavatelo e riducete anche questo a piccoli dadini di circa 1 cm. Mondate e schiacciate uno spicchio di aglio. Versate l’olio in una casseruola dai bordi alti, poi unite la cipolla. Fate rosolare bene la cipolla a fuoco medio per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto per non farla bruciare.

Una volta che la cipolla sarà appassita, aggiungete la carne nel tegame, mescolate e lasciate rosolare per circa 10 minuti, mescolando spesso perché la carne non si attacchi. Una volta che la carne sarà ben sigillata e rosolata, potete versare la paprika e i semi di cumino. Mescolate e versate anche l’aglio e i pomodori, poi mescolate ancora per amalgamare il tutto.

Ora bagnate con il brodo fino a coprire completamente la carne. Coprite con coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 1 ora e mezza, controllando e rimestando di tanto in tanto.

Nel frattempo pelate le patate e tagliatele a dadini . Lavate e rimuovete il picciolo dai peperoni, eliminate i semini interni e tagliate i peperoni a listarelle di circa 1 cm in senso obliquo. Ora unite sia i peperoni che le patate al gulash.

Mescolate, coprite con il coperchio e lasciate cuocere ancora per circa 30 minuti. Una volta pronto, servite il vostro gulash ungherese ben caldo, magari all’interno di un coccetto.

Gulash – Consigli utili

Potete conservare il gulash per un paio di giorni chiuso in un contenitore ermetico. Potete congelare se avete utilizzato ingredienti freschi. Se preferite accentuare le note della paprika potete utilizzare quella forte. Al posto dei semi del cumino potete utilizzare il cumino in polvere.