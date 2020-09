Ricetta risotto radicchio e pancetta: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto radicchio e pancetta. Il risotto al radicchio è un classico della tradizione culinaria veneta, l’aggiunta della pancetta affumicata conferisce a questo primo piatto un tocco deciso, equilibrando il sapore inconfondibile e amarognolo del radicchio.

Risotto radicchio e pancetta – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Riso Carnaroli 320 g

Radicchio (di Chioggia) 400 g

Pancetta affumicata 150 g

Brodo vegetale 1 l

Vino rosso 100 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Scalogno 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Timo 3 rametti

Risotto radicchio e pancetta – Preparazione

Per preparare il risotto con radicchio e pancetta, iniziate preparando il brodo vegetale da tenere poi in caldo. Rimuovete la parte bianca del cespo di radicchio. Quindi lavate, asciugate e poi tagliate a fette sottili le foglie.

In una padella ampia versate l’olio e lo scalogno, tritato finemente. Fate soffriggere a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto. Versate un mestolo di brodo vegetale, dopo qualche istante versate la pancetta tagliata a listerelle sottili.

Lasciate che la pancetta cuocia 1-2 minuti e mescolate di tanto in tanto. Quindi versate il riso, mescolate ancora. Fatelo tostare fino a quando non vedrete che i chicchi diventeranno semitrasparenti. Dovrete poi sfumare con il vino rosso e una volta evaporato, potrete iniziare ad aggiungere brodo caldo al bisogno, uno o due mestoli alla volta: il riso dovrà sempre risultare coperto.

Portate a cottura, a fine cottura salate, pepate a piacere. Quindi per ultimo unite il radicchio fuori dal fuoco. Mescolate, insaporite con il timo e siete pronti per impiattare il vostro risotto con radicchio e pancetta.

Risotto radicchio e pancetta – Consigli utili

Il risotto con radicchio e pancetta si può conservare per 1 giorno in frigo in un contenitore ermetico. Per mantecare potete utilizzare il Grana Padano DOP.