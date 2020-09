Scuola, stabilito il Concorso Straordinario per il 22 ottobre, il PD chiede di posticiparlo

Il ritorno a scuola, fortemente voluto dal governo che ha atteposto la riapertura delle stesse dopo aver fornito indicazioni molto precise nel corso dei mesi.

Concorso stabilito

Al netto di numerose critiche ricevute dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina da parte di sindacati, opposizione politica e anche da parte degli alleati di governo, è stato concordato l’inizio del Concorso Straordinario per il prossimo 22 ottobre, creato per assumere insegnanti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad oggi. Assumerà 32mila posti di lavoro al fronte di oltre 64mila richieste, e nonostante sia stato ufficializzato a diversi giorni dalla riapertura delle lezioni, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

Chiesto il rinvio

L’annuncio non placa le proteste sia da parte dei sindacati, che lamentano una tutela non sufficiente per i docenti in quarantena non avranno una prova supplettiva, sia da una parte dell’alleato di governo costituito dal Partito Democratico che si è opposto alla data scelta dalla Azzolina (in orbita 5 Stelle). La critica arriva direttamente dalla responsabile della scuola Dem Camilla Sgambato, che mette in guardia su una tempistica errata visto che le lezioni sono già iniziate il corncorso non farà altro che stressare docenti, studenti e addetti ai lavori, consigliando alla Ministra di posticipare la data den concorso a fine anno, in corrispondenza alle Vacanze di Natale. Sempre secondo la Sgambato, si presenta anche il problema logistico, visto che molti insegnanti precari che lavorano al Nord sono di origine meridionale: spostare il concorso sarebbe la decisione più sensata anche in questo senso.

La posizione dei 5 Stelle resta la medesima.