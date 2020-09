The Foreigner – Trama, trailer e cast del film

The Foreigner è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 28 settembre 2020. Un thriller drammatico realizzato tre anni fa e diretto da Martin Cambell. La pellicola è l’adattamento del romanzo The Chinaman scritto nel ’92 da Stephen Leather.

La trama di The Foreigner ruota attorno a un vedovo ed ex soldato che decide di vendicarsi della morte della figlia adolescente. Per riuscire a rintracciare gli attentatori, dovrà sfidare il vide primo ministro irlandese Hennessy. Di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

The Foreigner – La trama

Ngoc Minh Quan ha voltato pagina in seguito alla fine della guerra in Vietnam. A Londra ha aperto un ristorante cinese con la socia Lam e la figlia Fan. Quest’ultima però verrà uccisa durante un attacco terroristico per mano dell’Authentic IRA. Nonostante i consigli di non indagare sul fatto, Quan risale fino a Hennessy, ex leader del gruppo terroristico. L’uomo però negherà di essere connesso con l’attacco, ma Quan decide di metterlo alle strette per farlo confessare.

Dopo aver rischiato la vita, Hennessy ordinerà ai suoi uomini di fermalo mentre grazie ai suoi contatti spera di trovare i colpevoli del primo attacco. I terroristi tuttavia non si fermeranno e sferreranno un nuovo attacco, colpendo questa volta un autobus. La trama di The Foreigner ci rivela che il politico scoprirà presto che il leader del gruppo si trova fra le sue mura domestiche.

The Foreigner – Il cast

Il cast di The Foreigner è guidato da Jackie Chan, che troviamo nei panni di Quan Minh. Al suo fianco Pierce Brosnan nel ruolo di Hennessy e Katie Leung come interprete di Fan. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Rufus Jones: Ian Wood

Mark Tandy (Simpson); John Cronin (Denis Fisher); Caolan Byrne (McCormick); Donna Bernard (giornalista); Aaron Monaghan (Pat Nugent); Niall McNamee (Patrick O’Reilly); Charlie Murphy (Maggie / Sara McKay); Orla Brady (Mary Hennessy); Lia Williams (Katherine Davies); Michael McElhatton (Jim Kavanagh); David Pearse (Billy McMahon); Ray Fearon (comandante Richard Bromley); Rory Fleck-Byrne (Sean Morrison); Liu Tao (Keyi Lan); Dermot Crowley (Hugh McGrath); Manolo Cardona (Pedro Lopez) e Grainne Keenan (Beth).