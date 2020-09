Anticipazioni Una vita – 30 settembre – Addio a Rosina?

Una vita ritorna nel pomeriggio del 30 settembre 2020 con una nuova puntata. La soap iberica sembra metterci di fronte all’ennesimo cambiamento importante: un personaggio storico e che conosciamo da diversi anni, potrebbe addirittura dare il suo addio.

Le anticipazioni di Una vita girano attorno a Rosina. La donna è ormai distrutta per quanto accaduto nella sua famiglia e sembra decisa a rinascere. Solo che nei suoi piani non rientra Acacias e nemmeno il marito Liberto. Anzi sarà proprio a quest’ultimo che comunicherà un’importante decisione sul proprio futuro.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata, abbiamo visto Emilio diventare sempre più misterioso agli occhi di Cinta. L’arrivo di Ledesma ha complicato tutto per la famiglia del giovane, che si ritrova così fra due fuoci. Cinta intanto ha trovato in Antonito un valido alleato: i due credono che la presenza di Ledesma ad Acacias sia connessa con il cambiamento di Emilio. Intanto, Genoveva ha deciso di aiutare Lolita senza che la ragazza lo sappia.

Anticipazioni Una vita – Puntata 30 settembre 2020

Liberto è riuscito finalmente a dimostrare la propria innocenza e ha ritrovato la libertà. Può riprendere in mano la sua vita, ma Rosina non ha alcuna intenzione di perdonarlo. La donna tra l’altro ha appena ricevuto una dichiarazione d’amore di Ignacio, che le ha rivelato i propri sentimenti. Rosina tuttavia non intende cedere alle sue avances e al tempo stesso vuole tenere il marito il più lontano possibile. Nel frattempo, Alfredo diventa sempre più furioso nei confronti di Genoveva. Non può più fidarsi della moglie e ha deciso di metterla alle strette. Come? Minacciando Marcia.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano inoltre che Rosina ha preso un’importante decisione per il suo futuro. Ha deciso di lasciare la Spagna e trasferirsi in Portogallo, per vivere al fianco della figlia Leonor. Come reagirà Liberto di fronte alla notizia del possibile addio della moglie? Deciderà di fermarla prima che sia troppo tardi oppure ha mollato la spugna in via definitiva?