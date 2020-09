Calciomercato Fiorentina – Offerta per Martinez Quarta

Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ha ufficialmente presentato un’offerta al River Plate per il difensore Martinez Quarta.

Il River Plate non non ha accettato la proposta ma i viola continuano a lavorare per provare a chiudere l’accordo tra i due club e portare il giovane difensore in Italia.

Martinez Quarta sarebbe l’alternativa per sostituire Milenkovic, obiettivo dell’Inter (nel caso parta Skriniar) oppure Pezzella.