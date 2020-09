Calciomercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Keita Balde

La Sampdoria ha ufficialmente ingaggiato Keita Balde. Il giocatore spagnolo di origini senegalesi fa parte quindi dell’organico blucerchiato. Il suo contratto è stato depositato presso la Lega Calcio e la stessa istituzione ne ha dato comunicazione ufficiale poco fa. Per Keita Balde si tratta di un ritorno in Italia dopo le esperienze con Lazio e Inter.

Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Keita Balde

Keita Balde è anche ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Non si unirà immediatamente al gruppo allenato da Claudio Ranieri per la sua positività al coronavirus riscontrata nella giornata di ieri. Il giocatore è asintomatico e in isolamento fiduciario, in attesa dei tamponi che ne attestino la negativizzazione. Innesto importante per Ranieri che ora, insieme a Candreva, ha due giocatori di qualità sulla trequarti per facilitare il lavoro di Quagliarella e Bonazzoli davanti. La Sampdoria lo ha rilevato dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di Euro.

Keita Balde è al secondo ritorno in Italia: fu la Lazio a prelevarlo dal Barcelona diversi anni fa, e con la maglia biancoceleste il giocatore ha disputato quella che è tuttora la sua miglior stagione, con le 16 reti che gli valsero l’acquisto da parte del Monaco. Poi due stagioni fa il primo prestito all’Inter, con la Champions League conquistata anche grazie a una sua rete nella decisiva partita dell’ultima di campionato contro l’Empoli. Balde torna per la terza volta in Italia, stavolta con la maglia della Sampdoria, che punta a un campionato tranquillo. Ha sicuramente più qualità della media della rosa blucerchiata: saprà imporsi tra gli uomini di Ranieri.