Classifica e oroscopo mercoledì 30 settembre 2020: Gemelli intrattabili, il tocco d’oro dello Scorpione

Ecco l’oroscopo di mercoledì 30 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono passati in un soffio ed eccoci già a mercoledì. Quali segni saranno protetti dalle stelle durante questa giornata? Lo Scorpione, il Capricorno e i Pesci si meritano il podio: ogni loro progetto sarà baciato dalla fortuna! Il Leone e il Toro recuperano a poco a poco, mentre i Gemelli e la Vergine saranno ancora molto nervosi. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì potrebbe rivelarsi un giorno decisamente sfibrante. Hai ancora molte questioni lasciate in sospeso da affrontare, ma non dovrai demordere perché il giorno della tua riscossa si avvicina sempre di più!

Toro

Quattro stelle. Mercoledì potrai recuperare un po’ di energia, dopo alcune giornate piuttosto pesanti. Con il morale più alto e maggiore vitalità potresti avere perfino buone intuizioni da non sottovalutare.

Gemelli

Due stelle. Dovrai munirti di molta pazienza, perché sarà facile perdere le staffe durante questa giornata. La Luna contraria di renderà molto nervoso e complicherà i rapporti con gli altri. Rimanda ogni discussione ai giorni successivi.

Cancro

Quattro stelle. Con la Luna dalla tua parte le buone intuizioni non mancheranno! Anche se non potrai risolvere tutti i tuoi problemi in pochi giorni, sappi che ogni progetto che avvierai in questo momento ti regalerà bei risultati nel 2021.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì potrai ritrovare un po’ di forza e di buonumore, dopo alcuni giorni decisamente no. D’ora in avanti le relazioni saranno più armoniose e tu sarai in vena di incontrare nuove gente.

Vergine

Due stelle. Sarai molto nervoso a tal punto che non avrai voglia di parlare con nessuno. E se sarai costretto a farlo, correrai il rischio di diventare polemico. Sii prudente e fai passare questa giornata, altrimenti innescherai delle discussioni in famiglia.

Bilancia

Tre stelle. Sarà un giorno buono per meditare un po’ sulla tua condizione attuale. Stai vivendo un periodo di assestamento dopo cambiamenti importanti e forzare le cose non servirà a nulla. Anche se ti senti a disagio, fatichi a trovare una tua dimensione, dovresti dare tempo al tempo!

Scorpione

Cinque stelle. Come re Mida che trasformava in oro tutto quello che toccava, tutti i progetti su cui metterai mano in questa giornata, e nelle prossime, ti porteranno lontano. Per cui, qualsiasi idea tu abbia in mente, dovresti cominciare a metterla in pratica.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì potrebbero emergere alcune perplessità o un profondo disagio che a fatica nasconderai agli altri. Sii cauto, altrimenti chi sta al tuo fianco potrebbe fraintendere il tuo atteggiamento.

Capricorno

Cinque stelle. Sarai imbattibile! Dal punto di vista relazionale avrai consensi e apprezzamenti in abbondanza. Sul fronte lavorativo ogni tuo progetto sarà sostenuto da Giove e Saturno.

Acquario

Tre stelle. Continui a sentirti un po’ disorientato, ma stavolta proverai anche soddisfazione per la strada che sei riuscito a percorre finora. Hai reali motivi per essere fiero di te stesso! Cerca di fare molta attenzione nel gestire le questioni burocratiche ed economiche che tanto detesti!

Pesci

Cinque stelle. La Luna nel tuo segno ti regalerà carisma, idee geniali, buone intuizioni e arguzia. Cosa volere di più? Sfrutta questa giornata per metterti in gioco: che sia riavvicinarti al partner o cominciare un nuovo progetto. Le stelle saranno, in ogni caso, con te!