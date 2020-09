Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Iago Falque all’asta

Nelle scorse ore è diventato ufficiale il passaggio di Iago Falque dal Torino al Benevento. Il giocatore spagnolo, da tempo, era ormai ai margini del progetto granata, anche dopo l’arrivo sulla panchina di Giampaolo. Lo spagnolo, nella scorsa sessione invernale di calciomercato, si era trasferito al Genoa per trovare un po’ di continuità, ma in tutto il campionato ha collezionato solo 14 presenze e 2 reti. Falque arriva con la formula del prestito secco, ed è consapevole di come Benevento rappresenti un’occasione importante per dimostrare il suo talento e per giocare, finalmente, con grande continuità.

Dove giocherà Iago Falque

Iago Falque è un fantasista, molto dotato tecnicamente, che può ricoprire diverse posizioni del reparto offensivo. Lo abbiamo visto fare il trequartista, come l’esterno offensivo sinistro e destro. Al Benevento, osservando il modulo utilizzato da Filippo Inzaghi, è facile pensare che si collocherà sulla trequarti nel 4-3-2-1 campano. Attualmente i due trequartisti sono Caprari e Insigne, quindi con l’arrivo dello spagnolo ci sarà concorrenza per le due maglie da titolare. Come sempre sarà la sua tenuta fisica a condizionare il numero di presenza che porterà a casa, un problema che da tempo condiziona la sua carriera.

I bonus al Fantacalcio

Iago Falque, in ottime condizioni fisiche, è un giocatore che può regalare diversi bonus al Fantacalcio. Dotato di un ottimo sinistro e specialista dei calci da fermo ha, per un paio di stagioni al Torino, raggiunto la doppia cifra in campionato (essendo stato anche rigorista). Al Benevento, in questo momento, è dietro Viola (attualmente infortunato) e Lapadula, ma potrebbe sfruttare le loro assenza per imporsi dal dischetto.

Cosa fare all’asta con Iago Falque

Anche nel caso di Iago Falque è giusto fare alcune distinzioni su come comportarsi. Ormai molte aste sono state già fatte, mentre alcuni preferiscono farle a mercato chiuso. L’affare migliore, come succede sempre in questi casi, lo hanno fatto quelli che lo hanno preso ancora al Torino, perché a poco prezzo si ritrovano un titolare, quasi certamente, del Benevento. Se dovete ancora fare l’asta può diventare un giocatore interessante per completare il proprio reparto offensivo, ma ricordando che si tratta sempre di un giocatore con diversi problemi fisici. Lo si può trattare come un titolare low cost.