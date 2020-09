Consigli per l’asta – Le sorprese positive della 2a giornata di Serie A

Molti fantallenatori devono ancora fare la prima asta del Fantacalcio, quella in cui si decidono i giocatori che andranno a comporre la rosa della propria squadra. Quelli che invece hanno già iniziato il Fantacalcio organizzeranno, molto probabilmente, un’asta di riparazione per puntellare la propria rosa. Oltre alla situazione del mercato che sta modificando gli assetti delle varie squadre di Serie A, un occhio di riguardo va alle indicazioni che stanno arrivando dal campo.

Motivo per cui abbiamo selezionato alcune delle sorprese positive della 2a giornata di Serie A.

Gaetano Letizia

Il terzino sinistro del Benevento è tra i titolari low cost più interessanti del campionato. Alla prima contro la Sampdoria porta a casa un pesantissimo +3, regalando la vittoria ai sanniti con una bella conclusione dalla distanza. Nel corso della stagione potrà portare sicuramente altri bonus, da tenere d’occhio e provare a prendere a poco.

Luca Caldirola

Se tutti si aspettavano i gol di Glik sono arrivati quelli del suo compagno di reparto. Caldirola realizza una doppietta che ha dell’incredibile, regalando un doppio bonus a quei fantallenatori che hanno già scommesso su di lui. L’impressione è che se dovete ancora fare l’asta, il suo prezzo subirà un’impennata notevole dopo sabato scorso.

Adam Marusic

Marusic ogni anno, in sordina, macina chilometri sulla sinistra, passando inosservato. Nelle aste è uno dei nomi che spesso nemmeno vengono fatti, ma che durante l’anno regala sempre qualche piccola soddisfazione. Nella trasferta di Cagliari regala un assist al bacio per Lazzari che sblocca il risultato. Su quella fascia dovrebbe partire il neo acquisto Fares come titolare, ma Marusic potrebbe essere una valida alternativa per il vostro centrocampo.

Matteo Ricci

Nonostante la sconfitta pesante dello Spezia contro il Sassuolo c’è un giocatore che ha disputato una buona partita: Matteo Ricci. Il centrocampista ha preso un buon 6,5 e fornito l’assist per la rete di Galabinov. Giocatore low cost molto interessante, tenuto conto che è il rigorista dei liguri.

Adrien Tamèze

Il centrocampista arrivato al Verona dall’Atalanta è stato tra i migliori in campo dei suoi nelle prime due partite di Serie A. Dotato di gran fisico e molto veloce, ha preso delle piene sufficienze ed è andato anche vicino alla rete in entrambe le partite. Può essere una delle rivelazioni del campionato.

Aaron Hickey

Il giovanissimo terzino scozzese, classe 2002, al debutto assoluto contro il Parma porta a casa un buon 6,5. Titolare sulla fascia sinistra ha giocato con grande intensità, non lasciando trasparire nessuna tensione per il debutto. Se Mihajlovic, che ama lanciare i giovani, gli darà spazio ci troviamo davanti alla scommessa vincente del nostro Fantacalcio.