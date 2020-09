Emma Marrone riscatto a X Factor: “So di avere una faccia da st***a”

Emma Marrone ha trovato finalmente il suo riscatto dopo la malattia all’interno di X Factor come unico giudice femminile del programma. La cantante dopo essere stata un’allieva all’interno della scuola di Amici è pronta a dare il massimo per aiutare e per far crescere i ragazzi che, nel programma di riveleranno dei volti da scoprire.

Serenità è la parola d’ordine che Emma Marrone userà all’interno della sua nuova avventura e al settimanale Mio ha deciso di raccontare, come è essere dall’altra parte del banco. Quali sono state le sue affermazioni?

Emma Marrone e il suo riscatto a X Factor

Gli ultimi anni per la cantante sono stati difficili a causa della sua malattia ma Emma Marrone dopo questi ultimi mesi può confermare e festeggiare la sua guarigione definitiva. Proprio per questo Emma ha preso il suo riscatto e l’avventura a X Factor come un modo di mettersi in gioco dopo quanto l’è successo, pronta a mostrare un nuovo lato di sé che in pochi conoscono.

Emma Marrone al settimanale Mio ha voluto spiegare come si sente ad essere l’unica donna all’interno del gruppo, affermando: “Si può essere sé stessi dove tutti rispettano quello che sei, indipendentemente dal fatto di essere artista, o donna, soprattutto. Secondo me ancora bisogna combattere questo sessismo, perché in alcuni ambienti purtroppo è ancora molto radicato”.

La cantante e la sua faccia da str***a

Non è la prima volta che Emma Marrone viene etichettata come una persona severa e molto ostile, proprio per questo la cantante ha confessato di essere una persona molto empatica. È stata proprio lei a spiegare che: “So di avere la faccia da st**za. Ma sono nata con questa faccia! Però sono buona e sono onesta. Non tutti sono abituati all’onestà, che a volte spaventa”.

La cantante spiega di essere una persona molto empatica ma soprattutto buona mettendo così da parte il suo lato duro. Molto spesso il suo modo di fare viene così definito “duro” a causa della grandissima sincerità di Emma che, la porta al punto di dire la verità senza nessun mezzo termine che, a volte può risultare molto spiazzante.