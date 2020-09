Film Stasera in Tv – I magnifici sette – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film I magnifici sette. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-hun Lee nei ruoli principali. La pellicola è il remake del film omonimo del 1960 diretto da John Sturges. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e fuori concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

I magnifici sette – Trama

Quando la città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro del magnate Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) e Red Harvest (Martin Sensmeier). Mentre preparano la città per la violenta resa dei conti che sanno essere imminente, questi sette mercenari si trovano a lottare per qualcosa che va oltre il denaro.

I magnifici sette – Trailer Video

I magnifici sette – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Magnificent Seven

Genere: Western

Durata: 2h 10m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Antoine Fuqua

Cast: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard, Cam Gigandet, Matt Bomer, Haley Bennett, Luke Grimes

I magnifici sette – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD) alle ore 21.25 di oggi martedì 29 Settembre 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Deal With It – Stai al gioco.