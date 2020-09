Film Stasera in Tv – Tre Manifesti a Ebbing, Missouri – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage nei ruoli principali. Presentata alla 74° mostra internazionale del cinema di Venezia, la pellicola ha vinto due premi Oscar: Miglior attrice a Frances McDormand e Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell; nonché quattro Golden Globe: Miglior film drammatico, Migliore attrice in un film drammatico a Frances McDormand, Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell, Migliore sceneggiatura a Martin McDonagh.

Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes (Frances McDormand) decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città – ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso – diretti a William Willoughby (Woody Harrelson) il venerato capo della polizia locale. Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon (Sam Rockwell), ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell’ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta.

Titolo Originale: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Genere: Drammatico, Poliziesco

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA, UK

Regia: Martin McDonagh

Cast: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi martedì 29 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Squadra antifurto.