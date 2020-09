Giorgio Manetti fidanzato perfetto | Cambiamento drastico dopo Uomini e Donne

Da quando ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, Giorgio Manetti sembra diventato il “fidanzato perfetto”. Sono davvero lontani i tempi in cui il gabbiano volava libero a faceva perdere la testa a Gemma Galgani. Tuttavia, Giorgio non ha stravolto totalmente la sua mentalità da spirito libero. L’ex cavaliere ha confidato al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, come sta procedendo la sua vita da fidanzato modello.

Giorgio Manetti non ritiene di essere il fidanzato perfetto, tuttavia ha le idee molto chiare sul suo rapporto di coppia. “Per me non ha senso fare gli sciocchi a questa età, è ridicolo. Io sto con Caterina perché ho deciso di stare con lei, voglio stare con lei. Non frequento altre, è una scelta. Poi, e questo è un altro discorso, a sessantaquattro anni la mia filosofia di vita è vivere ancora alla giornata; oggi sei qui, domani chissà… ma sempre con sincerità e rispetto. Anche se succedesse qualcosa, se cambiassi idea, lo direi subito a Caterina. Non farei niente di nascosto”.

Giorgio Manetti fidanzato modello

Nonostante sia lontano dagli schermi già da diverso tempo, il pubblico non dimentica la reputazione da ‘sciupafemmine’ di Giorgio e alla domanda se sia ancora molto corteggiato, risponde in modo deciso.

“Qualche volta sì, ma dipende molto dal tuo comportamento. Se tu sei distaccato, gentile e gentiluomo, ma non ‘in quel senso’, nessuna pensa di poter fare un passo avanti. Dipende da te, da come gestisci la cosa. Anche Caterina è una bella donna e potrebbe fare la ‘civettuola’, se volesse. Io però ho piena fiducia in lei. Sono relativamente geloso, perché so come si comporta. Nel mio caso è diverso: ho avuto tanta popolarità, dopo Uomini e Donne, e in giro capita che le donne vogliono salutarmi”.

Vita di coppia dopo Uomini e Donne

Caterina è l’unica donna che, in questi anni, è riuscita a far davvero battere il cuore a Giorgio Manetti e i due hanno un intesa invidiabile.

“Ci sentiamo sempre durante la giornata e, se anche sono fuori a cena con amici, ci mandiamo dei messaggi. A me piace sentire la voce di Caterina; vado a pranzo con mia madre e la chiamo nel tragitto. Esco con gli amici e la chiamo appena li saluto. E se non la chiamo io mi chiama le”.