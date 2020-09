Giorgio Manetti ricorda Gemma fuori da Uomini e Donne: “Mi mancherà…”

In una lunga intervista a cuore aperto al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ricorda Gemma Galgani e commenta il ricorso al chirurgo fatto dalla dama durante l’estate. Giorgio Manetti ha le idee ben chiare sulla chirurgia estetica e ha spiegato di non aver mai fatto nessun ritocco, non capendone la necessità. Tuttavia, sta imparando a conoscere questo mondo grazie alla sua fidanzata, Caterina che lavora nel mondo dell’estetica.

“Ecco… Caterina mi racconta di clienti che si sottopongono a interventi molto invasivi e dolorosi per rinnovare la loro immagine. Non sempre capisco che bisogno ci sia… sui piccoli ritocchi (iniezioni, orecchie, anche il naso, se riporta a una forma armonica) invece non sono assolutamente contrario, vanno bene. Si migliora l’aspetto. Gemma, però… ecco, io voglio ricordarla come nel duemilaquindici, al nostro primo appuntamento. Ha un bel viso fresco, ma preferisco la sua espressione di prima. In altre parole, ha fatto bene ha ritoccare il viso, ma mi mancherà quella rughetta che spuntava quando sorride“.

Giorgio Manetti dice la sua sul ritocchino di Gemma

Giorgio Manetti ha spiegato di non sapere se la sua compagna Caterina abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica, essendo lei una professionista. “Non lo so esattamente, forse qualcosa di molto blando. Lei lavora nell’estetica e conosce bene i prodotti cosmetici. Tiene molto alle sue clienti e consiglia sempre di spendere un po’ di più per le creme, ma di affidarsi a quelle che consiglia. In alcuni casi con tanti buoni trattamenti costanti si può ritardare o evitare proprio il ricorso alla medicina o alla chirurgia estetica”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha mai ritoccato nulla del suo viso, neppure il naso. Giorgio Manetti ricorda anche Gemma con qualche rughetta d’espressione in più e le piace mantenere questo ricordo.

Tanti ricordi a Uomini e Donne

“Io al momento non ho fatto niente! Mi chiedono spesso se mi sono rifatto il naso o qualcosa di diverso, e io rispondo: ‘Il merito è solo di mia madre'”.

Visualizza questo post su Instagram True love Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti) in data: 17 Ago 2020 alle ore 2:18 PDT

Giorgio Manetti sembra anche entusiasta di tutti cambiamenti che ci sono stati in questa nuova edizione di Uomini e Donne. “Credo che la grande Maria abbia fatto un bel lavoro, come sempre. Lo studio mi piace, mi piacciono le luci. Mi piace la nuova passerella in alto, è una bella idea scenografica, di impatto. Vedi anche come cammina, come si muove la persona, è un modo per conoscerla meglio. E’ una buona idea… e vediamo cosa ci riserverà l’unione tra over e giovani!”.