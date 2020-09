Imma Tataranni, terza puntata – Anticipazioni 6 ottobre

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ritorna nella prima serata di Rai 1 del 6 ottobre 2020 con la sua terza puntata. L’episodio si intitola I giardini della memoria e vedrà la protagonista indagare sul cadavere di un architetto scomparso molti anni prima.

Le anticipazioni di Imma Tataranni ci rivela inoltre che Imma e Ippazio saranno sempre più vicini e che presto potrebbe persino nascere qualcosa fra i due. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e la trama.

Dove siamo rimasti

Nella seconda puntata, Imma ha indagato sulla morte di un ragazzo finito in un brutto giro. Durante le indagini si scoprirà che Nunzio era entrato nel mirino dell’ecomafia e il principale sospettato diventerà il suo socio in affari. Intanto Imma deve vedersela anche con un altro scontro con Valentina. La ragazza ha deciso di saltare una lezione ed è stata scoperta. Così la madre ha deciso di punirla in modo esemplare.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, terza puntata – Anticipazioni e trama

La squadra indaga sulla morte di un architetto scomparso 15 anni prima: Domenico Bruno sembra morto a causa di un incidente. Imma però vuole vederci chiaro e dopo aver parlato con il figlio della vittima, scopre che fra i due non correva buon sangue. Grazie ad una lettera di Domenico, la protagonista inizia a sospettare che fosse gay. Un dettaglio che poco dopo le viene confermato dal figlio dell’uomo. Le indagini si concentrano su un ex studente dell’architetto, Andrea, con cui la vittima aveva avuto una relazione diverso tempo prima. Secondo Vitali, Andrea potrebbe aver ucciso Domenico per aver minacciato di rivelare la loro relazione e mettere in crisi il suo matrimonio con Rosaria. Le anticipazioni di Imma Tataranni ci rivelano che Ippazio nel frattempo lascerà Matera per tentare di superare il concorso per diventare Maresciallo. Prima di partire, l’appuntato respingerà le avances di Jessica, un nuovo agente di Polizia giudiziaria.