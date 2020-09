Juventus, il trasferimento di Han Kwang-Song viola le norme sanzioni internazionali dell’Onu

Ritorna a far parlare di se, il talentuoso calciatore nordcoreano Han Kwang-Son, con un passato con le maglie di Cagliari e Perugia pur restando di fatto proprietà della Juventus, che lo ha recentemente venduto all’Al-Duahil, squadra del Qatar.

Trasferimento da sanzionare

Secondo quanto rivelato da L’Equipe è proprio il trasferimento in Qatar, dove Han ha ritrovato fiducia e continuità che non aveva trovato in bianconero con la selezione Under 23, a finire sotto la lente d’ingrandimento. Secondo la testata francese infatti è il trasferimento a presentare dei punti problematici come rivelato addirittura dall’Onu, che ha segnalato l’operazione, che contrasta con le risoluzioni che vietano ai nordcoreani di lavorare all’estero, come sottolinea un rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite legato alle sanzioni internazionali per costringere la Corea del Nord a rinunciare al nucleare.

Rapporto completo

Secondo il rapporto infatti il trasferimento in Qatar del giocatore era stato caldeggiato da tutte le parti interessate, proprio in vista della situazione prettamente politica e non legata al campo, venutasi a creare. Il rapporto cita testualmente: “Sebbene il Consiglio abbia contattato immediatamente l’Italia in merito al trasferimento del signor Han, questo non è stato annullato. Sempre il Consiglio ha poi nuovamente riferito al Qatar le risoluzioni relative a questo caso“.