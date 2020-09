Nicola Vivarelli contro Gemma a Uomini e Donne: “Ho provato tanta delusione…”

A Uomini e Donne, Nicola Vivarelli si schiera contro Gemma Galgani e spiega i motivi del suo risentimento nei confronti della dama torinese in un’intervista a cuore aperto rilasciata al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Il cavaliere ritiene chiusa la conoscenza con Gemma e non ha nessun rimpianto.

Quando gli viene chiesto cosa abbia provato in studio, Nicola Vivarelli si scaglia contro Gemma Galgani.“Onestamente? Ho provato tanta delusione per come sono andate le cose in studio, la prima volta che l’ho rivista. Lo stesso sentimento che mi ha accompagnato per tutta l’estate e che Gemma non è riuscita a lenire con le giuste motivazioni”.

Nicola Vivarelli senza pietà contro Gemma

Tuttavia, per quanto riguarda il lifting a cui Gemma si è sottoposta, Nicola non se la sente di criticarla. “Sinceramente a me piace la naturalezza in qualsiasi donna ma lungi da me criticarla. Se è stata una scelta che la rende felice e che la fa stare meglio con se stessa ha fatto bene a ricorrere alla chirurgia”.

Nicola Vivarelli ha anche regalato una rosa bianca a Gemma Galgani, per scusarsi del fatto che non le ha rivolto il saluto quando l’ha rivista per la prima volta in studio a Uomini e Donne. “Ho chiesto scusa a Gemma con una rosa bianca perché, riguardando la puntata, non mi sono piaciuto. Ero troppo preso dalla delusione e dal risentimento. Come ho spiegato anche a Gemma, il mio non rivolgerle il saluto è stato un atteggiamento istintivo ma sbagliato e io sono una persona che quando sbaglia riesce a riconoscere i suoi errori e fare un passo indietro. Come in questo caso”.

Lo sfogo del cavaliere dopo Uomini e Donne

“A parte ciò, non mi pento di altro, sono sereno perché so di aver fatto il possibile per passare il mio tempo libero con Gemma durante tutto il periodo estivo, facendole presente che avrei rinunciato a un lavoro pur di starle a fianco. Il suo atteggiamento di chiusura e il non volersi confrontare con me però mi ha dimostrato che da parte sua non c’era un vero interesse. Se ci tieni davvero, il modo di vedere una persona lo trovi, lo cerchi, lo crei”.

Sulla relazione tra Gemma e Paolo Gozzi, Nicola Vivarelli è molto duro e rimprovera alla dama di non aver aspettato abbastanza. “Se è Paolo che vuole, sono felice per lei. Trovo poco sensibile passare con disinvoltura da una persona a un’altra, senza oltretutto che la nostra conoscenza fosse definitivamente conclusa”.