Oroscopo di oggi, martedì 29 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di martedì 29 settembre 2020. Eccoci a martedì. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? La Luna raggiungerà il segno dei Pesci e regalerà forza al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci. L’Ariete e il Leone ritroveranno più energia, mentre i Pesci e al Vergine saranno affaticati. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi martedì 29 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di martedì sarai vigoroso ed energico come non accadeva da tempo. Indirizza tutta questa energia verso dei progetti costruttivi. Leone: ti sarai libero dell’opposizione della Luna. Il tuo morale sarà un po’ più alto rispetto ai giorni scorsi, ma dovrai cercare di non discutere con gli altri. Sagittario: potresti sentirti molto stanco, a causa di un cambiamento sul lavoro o di qualche contrasto con i colleghi o superiori.

Oroscopo di oggi martedì 29 settembre 2020: segni di terra

Toro: sarà una giornata piuttosto proficua per chi si sentirà pronto a esporsi sul lavoro, a fare una proposta. Vergine: dovrai avere molta prudenza. Sarà necessario tenere il tuo nervosismo e la stanchezza sotto controllo. Capricorno: dovrai avere chiarezza e obiettività per pianificare i prossimi passi lavorativi e il successo sarà assicurato!

Oroscopo di oggi martedì 29 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: la Luna sarà dissonante e, come conseguenza, potresti sentirti nervoso e fiacco. Sii prudente nel rapportarti con le altre persone. Bilancia: affiorerà ancora un po’ di confusione e di indecisione riguardo il tuo futuro. Dovresti fermarti a riflettere, provare a fare più chiarezza dentro di te. Acquario: sarai molto frastornato e affaticato. Potrebbe essere una giornata di ripensamenti, in ogni ambito della tua vita.

Oroscopo di oggi martedì 29 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: sarà un’ottima giornata per affrontare tutte le questioni rimaste in sospeso, i malintesi mai chiariti. La Luna in buon aspetto renderà i rapporti interpersonali più armoniosi. Scorpione: si prospetta un martedì interessante. Ogni cosa farai nelle prossime 24 ore avrà effetti importanti a lungo termine. Pesci: con la Luna nel segno, sarai stracolmo di forza, creatività e intuizioni originali.