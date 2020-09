Paolo Brosio guarito dal Covid-19 nella diretta del Grande Fratello Vip ha deciso di lanciare un forte videomessaggio ai concorrenti all’interno della casa. Lo scrittore a causa di alcuni problemi di salute infatti, ha ritardato la sua entrata nascondendo i reali motivi per il quale non ha potuto partecipare al reality.

Durante la puntata di ieri 28 Settembre però, Alfonso Signorini ha spiegato le condizioni di salute di Paolo Brosio, dandogli la possibilità di registrare un videomessaggio per i concorrenti del GF Vip. Quali sono state le sue parole?

Paolo Brosio guarito dal Covid-19

Le parole di Paolo Brosio hanno lasciato sorpresi i telespettatori che, non sapevano del suo ricovero dovuto al Covid-19. Il giornalista ha così potuto rivelare i dettagli sulla sua condizione fisica all’interno del suo profilo Instagram, rassicurando tutti i suoi fan.

Lo stesso Paolo Brosio ha così spiegato che: “Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte, alle ore 02.05, dopo 9 tamponi negativi, 3 positivi, un’infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno!”.

Lo scrittore non ha così perso tempo nell’affermare con quanta gentilezza sia stato trattato: “L’infermiera di turno mi ha avvisato:”Tanti auguri Paolo, sei negativo!”. E io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita. Sono felice, piango, rido dalla gioia, non ho mai mollato. Ho sempre confidato in Dio, ho pregato tanto la Madonna e San Pio.”

Possibilità dell’entrata al GF Vip

Ora che Paolo Brosio è risultato negativo al Covid-19, i telespettatori e i fan del Grande Fratello Vip si stanno domandando se, abbia ancora la possibilità di poter partecipare al reality. A far chiarezza su una sua possibile entrata a due settimane dall’inizio del programma è stato lo stesso giornalista che, si è mostrato pronto a varcare la Porta rossa.

In conclusione, Paolo Brosio ha così ringraziato tutte le persone che gli sono state vicino, in particolar modo Alfonso Signorini affermando: “Grazie ad Alfonso Signorini e ai ragazzi del Grande Fratello Vip che mi hanno incoraggiato in questi giorni tremendi dove ho visto e sentito i malati soffrire vicino a me. Vipponi vi ho seguiti sempre quando ho potuto, grazie per il vostro applauso. Mi avete commosso e dato forza. Forse ci vediamo, dai non litigate! Siate sereni, gioiosi e pensate che qui è dura per davvero. Ho visto morire, soffrire. Ve lo dico con il cuore in mano. Siate grati a Dio per l’esperienza che state vivendo, fatene tesoro e non vi dimenticate mai di pensare almeno un minuto al giorno a chi soffre, ai malati. Un abbraccio a tutti, spero di potervelo dare di persona. Se Dio vorrà, ora un altro tampone e poi tornerò a vivere.”