Piatek alla Fiorentina – Nuovo possibile colpo in entrata per la Fiorentina che vuole chiudere per Piatek dell’Herta Berlino. L’attaccante polacco è da tempo nel mirino dei viola che avrebbero puntato su di lui per rafforzare il reparto avanzato. Con il suo acquisto, ovviamente, dovrà essere ceduto qualcun’altro e l’indiziato numero uno sembra essere Vlahovic.

Come riporta Sky Sport la proposta viola è di un prestito con diritto di riscatto ma il club tedesco ha declinato questa proposta perché intende cedere l’attaccante soltanto a titolo definitivo e la richiesta è di 25 milioni. Vedremo dunque se la Fiorentina sarà disposta a cambiare la formula pur di riportare Piatek in Serie A.

Piatek alla Fiorentina: con l’arrivo del polacco pronta una cessione?

Il possibile acquisto del polacco, come detto, apre a diversi scenari – nell’ultima settima di calciomercato – per il mercato della Fiorentina. La prima riguarderebbe la cessione di un attaccante e sembra proprio che a fare le valigie possa essere Dusan Vlahovic, la seconda è la cessione di Federico Chiesa.

L’arrivo di Piatek alla Fiorentina, infatti, occuperebbe uno slot in più in attacco, ma è anche un trasferimento che richiederà un certo sforzo economico. Ecco perché è facile credere che ci potrebbe essere un sacrificato illustre come Chiesa che andrebbe poi a finanziare il mercato in entrata dei viola.