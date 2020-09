Quali sono i segni zodiacali più manipolatori?

Spesso criticati, ma anche invidiati, i manipolatori riescono ad avere grande incidenza sulle menti di quasi tutte le persone che riescono a coinvolgere, frutto di esperienza e capacità innata che può riflettersi sulle scelte di vita in maniera molto forte. Alcuni segni presentano maggiormente questo tratto con peculiarità, vediamo quali sono:

Bilancia

Apparentemente un segno “pacifico”, Bilancia è anche sintomo di persuasione attraverso una capacità di conversare affascinante e convincente, tanto che gli amici e conoscenti ne conoscono bene le capacità ed evitano di provare ad avere ragione su di lui/lei.

Gemelli

Ancora più sottile, il Gemelli nasconde le proprie insicurezze dietro una comunicazione non verbale raffinata e progredita, oltre che attraverso una grande capacità di far sentire a proprio agio chi ascolta, che spesso non si accorge di essere stato “manipolato”.

Cancro

Più evidente ma non per questo meno efficace il carattere persuasivo del Cancro che fa maggiormente leva sui sentimenti ed emozioni che è in grado di suscitare per ottenere quello che vuole, direttamente o indirettamente. Non è un caso che anche in ambito lavorativo riescano a farsi apprezzare.

Vergine

Segno complessato, riflessivo e generalmente molto intelligente, la Vergine è probabilmente il segno più “sottile” il senso stretto nell’ambito della manipolazione ed è facile cadere nella sua rete.