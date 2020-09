Ranocchia al Genoa – Sembrava un affare fatto e in via di conclusione, invece, per Ranocchia al Genoa bisognerà aspettare ancora un po’ per sapere se il difensore ex Bari sarà un nuovo giocatore della rosa a disposizione di Maran. L’Inter, infatti, si è presa del tempo per decidere in merito alla sua cessione: Conte non vorrebbe rischiare di restare con gli uomini contati. Un rischio che l’Inter non vuole correre in caso di infortuni e visti i diversi impegni stagionali.

Per questo i nerazzurri si sono presi altri 2/3 giorni per riflettere e poi decidere, parlando anche con lo stesso Ranocchia che dunque a sorpresa può restare. Il Genoa dunque – spiazzato da questa pausa di riflessione – al momento resta in attesa (dopo aver incassato il ‘sì’ del giocatore al trasferimento) nonostante stesse cercando l’intesa economica con l’Inter.

Ranocchia, infatti, nei giorni scorsi aveva dato la sua disponibilità al trasferimento. Da capire ora cosa succederà in casa Genoa dato che la possibilità che l’affare salti è molto alta. Probabile che il club punti su un giocatore esperto che conosce il campionato e in cerca di rilancio: non è da escludere la possibilità Rugani, in uscita dalla Juventus, sul quale c’è il Valencia, ma il giocatore vorrebbe restare in Italia.