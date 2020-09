Ricetta polipetti affogati: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si preparano i polipetti affogati. Perfetti da servire con dei crostoni di pane per un ricco antipasto, ma anche come condimento per una pasta che vi farà leccare i baffi.

Polipetti affogati – Ingredienti

Polpetti (già puliti) 1 kg

Pomodori pelati 800 g

Peperoncino essiccato q.b.

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 ciuffo

Vino bianco 50 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Polipetti affogati – Preparazione

Per preparare i polipetti affogati, cominciate dai polipetti: se avete a disposizione dei polipetti già puliti, sciacquateli bene sotto l’acqua corrente. Altrimenti potete seguire le indicazioni della nostra scheda su come pulire il polpo. Una volta che i polipetti saranno pronti per essere cotti, mettete l’aglio sbucciato in una padella capiente, insieme all’olio e al peperoncino essiccato.

Fate scaldare bene per 1-2 minuti, inclinando anche la padella in modo che l’olio possa insaporirsi bene con l’aglio e il peperoncino, ma facendo attenzione a non farli bruciare. A questo punto versate i polipetti e lasciateli scottare per 2-3 minuti a fuoco alto, girandoli di tanto in tanto con l’aiuto di una pinza.

Sfumate con il vino bianco e, sempre con una pinza, girate i polipetti lasciandoli cuocere per ancora un paio di minuti. Aggiungete i pomodori pelati 8 e i rametti di prezzemolo, poi salate e pepate.

Coprite la pentola con un coperchio, e lasciate cuocere a fuoco basso per 30-40 minuti, a seconda delle dimensioni dei polipetti. Per verificarne la cottura fate la prova infilzandoli con una forchetta: se sono teneri significa che sono cotti a puntino. Togliete l’aglio, sempre servendovi di una pinza da cucina; i polipetti affogati sono pronti da servire.

Polipetti affogati – Consigli utili

I polipetti affogati si possono conservare in frigorifero per 1-2 giorni. Possono essere anche congelati, ma solo se avete utilizzato polipetti freschi e non decongelati. Se preferite un sapore più intenso potete usare del peperoncino fresco al posto di quello essiccato e sostituire i pelati con dei pomodori ciliegini in scatola.