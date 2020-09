Rugani al Valencia – Dal suo arrivo alla Juventus, Daniele Rugani, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Nè Allegri prima, nè Sarri poi hanno creduto in lui, ora anche Pirlo sembra averlo messo all’ultimo posto delle gerarchie difensive. Poche occasioni per dimostrare le sue qualità e anche poca continuità: ora la possibilità di andare all’estero e trovare più continuità.

Sul 26enne difensore toscano, come rivelato da Sky Sport, c’è infatti il forte interesse delValencia, che vorrebbe approfittare della situazione per strappare un’operazione di favore. Il club spagnolo ha dunque chiesto in prestito Rugani, ma ovviamente la Juventus vorrebbe in qualche modo monetizzarne la cessione e spinge per la cessione a titolo definitivo.

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per decidere le sorti del difensore, rimasto in panchina nelle prime due partite giocate dai bianconeri. Pirlo del resto può contare su Bonucci, Chiellini, Demiral e il convalescente De Ligt, senza dimenticare Danilo, impiegato nei 3 di difesa in questo inizio di campionato. La storia tra Rugani e la Juventus, dunque, sembra essere arrivata davvero ai titoli di coda.

Il tutto dipenderà sempre dalla decisione finale di Pirlo che però, come raccontato, difficilmente chiederà di trattenere il difensore vista l’abbondanza difensiva e la necessità di portare freschezza e innesti di qualità sugli esterni dove la Juventus, in questo calciomercato, ha cambiato davvero poco.