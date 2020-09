The War – Il pianeta delle scimmie – Trama, trailer e cast del film

The War – Il pianeta delle scimmie è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 29 settembre 2020. Andrà in onda dalle 21:30 circa ed è diretto da Matt Reeves. Realizzata tre anni fa, la pellicola è tratta dal romanzo dal titolo omonimo scritto da Pierre Boulle nel ’63.

Rappresenta inoltre il terzo capitolo della serie iniziata con L’alba del pianeta delle scimmie e continuata con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. La trama di The War – Il pianeta delle scimmie si concentra a due anni di distanza dall’inizio della battaglia fra le scimmie evolute e gli esseri umani. Di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

The War – Il pianeta delle scimmie – La trama

Nel 2028, il Colonnello McCullough continua a dare caccia alle scimmie guidate da Cesare. Alcuni esemplari hanno deciso di tradire i propri simili e hanno contribuito a creareuno scontro nella foresta. Cesare fa un ultimo tentativo e dopo aver liberato alcuni prigionieri umani, chiede al Colonnello di cessare le ostilità. Il figlio dello scimpanzè, Occhi Blu, intanto ha trovato un posto in cui le scimmie potrebbero costruire una nuova casa e stare lontano dagli umani. Quella notte però il gruppo viene attaccato dai soldati e il Colonnello uccide la moglie di Cesare e il figlio.

Dopo essersi assicurato la salvezza per il suo popolo, Cesare decide di partire da solo per trovare McCullough per vendicarsi. Con l’aiuto di alcuni fedelissimi, lo scimpanzè scopre che uno dei suoi più fidati è in realtà un traditore. Winter però si è pentito e li avvisa dell’arrivo di una seconda ondata di scontri, prima di essere ucciso per errore. La trama di The War – Il pianeta delle scimmie ci rivela che Cesare farà presto una scoperta: esistono altre scimmie evolute.

The War – Il pianeta delle scimmie – Il cast

Il cast di The War – Il pianeta delle scimmie mette al centro della scena Andy Serkis nei panni di Cesare e Karin Konoval in quelli di Maurice. Sono presenti inoltre gli attori Amiah Miller per il personaggio di Nova e Woody Harrelson per quello del Colonnello McCullough. Compaiono anche gli artisti: Ty Olsson (Red); Gabriel Chavarria (predicatore); Steve Zahn (Primate); Judy Greer (Cornelia); Terry Notary (Rocket) e Roger R Cross (Capitano).