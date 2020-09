Tina Cipollari consiglio spassionato: “Gemma basta con i trentenni…”

Tina Cipollari decide di dare un consiglio spassionato alla sua grandissima rivale Gemma Galgani cercando di farle capire realmente quello che, in maniera molto più indelicata le sta sottolineando ormai da tempo. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, cerca una volta per tutte di far capire alla dama perché ormai da diversi anni non riesce a trovare il cavaliere giusto per lei.

La rivalità e l’odio che le due donne all’interno del programma nutrono l’una nei confronti dell’altra va ormai avanti da tantissimo tempo. La dama infatti sono circa dieci anni che fa parte del parterre femminile del trono over e si dimostra sempre più stanca di ricevere accuse senza però trovare l’amore.

Tina Cipollari e il consiglio spassionato a Gemma

Non è la prima volta che l’opinionista di Uomini e Donne cerca di dare un consiglio spassionato alla dama nonostante la loro grande rivalità. Tina Cipollari infatti, ha sempre ammesso di non sopportare Gemma a causa dei suoi modi di fare e della sua voglia di cercare l’amore in uomini sbagliati. Durante la puntata di oggi però, qualcosa sembra essere cambiato nell’opinionista che, ha deciso di dare un consiglio inaspettato nei confronti di Gemma.

Un’ennesima discussione è stata la protagonista assoluta della puntata che vedeva ancora una volta le due donne darsi contro. Gemma ha continuato a lamentarsi di Paolo vista la poca fiducia riposta in lui dopo la segnalazione di Armando Incarnato. Nonostante il cavaliere abbia negato, i problemi all’interno della frequentazione sembravano esserci già da diversi giorni visto che, la dama ha lamentato il suo poco trasporto emotivo nei suoi confronti. Proprio per questo, Gemma Galgani ha voluto dare un consiglio dopo che la dama ha attaccato ancora una volta Nicola Vivarelli per come tra di loro è finita.

L’opinionista “aiuta” la dama

Tina Cipollari ha cercato più volte di spiegare a Gemma che, il motivo per il quale ormai da diversi anni lei non sia riuscita a trovare un uomo giusto per lei è a causa dell’età. Secondo il suo punto di vista, infatti, la dama continuerebbe a cercare uomini molto più giovani di lei che non possono darle una storia d’amore duratura ma soprattutto sincera.

Proprio per questo, Tina Cipollari ha consigliato a Gemma Galgani di cercare uomini della sua età lasciando da parte i trentenni e i cavalieri come Nicola Vivarelli. La dama seguirà realmente il consiglio della sua “nemica”?