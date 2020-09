Udinese Calcio ha comunicato poco fa in via ufficiale la cessione di William Troost-Ekong al Watford FC, altra squadra di proprietà della famiglia Pozzo che milita in Championship, la Serie B del campionato inglese. Il giocatore, di nazionalità svedese, lascia l’Udinese dopo 66 presenze totali.

Udinese, ufficiale la cessione di Troost-Ekong al Watford

Questo il comunicato ufficiale: “Ekong ceduto al Watford. Il difensore nigeriano si trasferisce in Inghilterra. Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di William Troost-Ekong al Watford FC. Il difensore lascia il Club dopo aver indossato la maglia bianconera in 66 occasioni. A William i migliori auguri per la nuova esperienza e un sentito ringraziamento da parte del Club per la professionalità e l’attaccamento ai colori bianconeri sempre dimostrati sul campo”.

Di fatto il posto di Troost-Ekong in rosa è già stato preso da Kevin Bonifazi, il difensore ex SPAL annunciato nei giorni scorsi. Non dovrebbero esserci nuovi acquisti in difesa per l’Udinese che ha ufficializzato, poche ore fa, un altro passaggio sulla stessa direttrice ma in direzione opposta, e cioè il ritorno di Roberto Pereyra in maglia bianconera. C’è attesa per vedere i due giocatori all’opera con la maglia dell’Udinese, anche se difficilmente Gotti li utilizzerà già domani pomeriggio nel recupero della prima di campionato contro lo Spezia, in programma alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine.