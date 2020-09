Zero il Folle – Il concerto di Renato Zero – Gli ospiti

Zero il Folle sta per debuttare nel prime-time di Canale 5 di oggi, 29 settembre 2020. Una serata evento che raccoglierà due live sold out che il cantautore ha tenuto ad inizio anno al Forum di Assago di Milano. Ad un passo dal compleanno, Renato Zero premia i fan con il primo regalo di quest’anno.

Un vero e proprio viaggio all’interno della musica di un artista di successo, con alle spalle 45 milioni di dischi venduti. Al fianco del padrone di casa, a Zero il Folle vedremo anche ospiti speciali. Una parte delle entrate verrà devoluta a chi ha lavorato nel dietro le quinte con Renato.

Zero il Folle – Gli ospiti del doppio live

A Zero il Folle non ci sarà solo Renato Zero a calcare il palcoscenico con la sua musica e personalità stravagante. Sono tanti gli ospiti che si affiancheranno al cantautore in questa occasione speciale. Troveremo Sabrina Ferilli, Alessandro Haber, Anna Foglietta, Vittorio Grigolo, Serena Autieri, Monica Guerritore, Gabriele Lavia e Giancarlo Giannini. Nei giorni scorsi l’artista ha rivelato i suoi progetti a Verissimo e si è raccontato a tutto tondo. Sotto le luci il suo Zerosettanta, l’album di inediti che ha deciso di suddividere in tre parti con altrettante uscite, più o meno mensili. Il singolo L’angelo ferito ha fatto da apripista a quello che sarà di certo il suo nuovo successo discografico.

Per seguire la diretta di Zero il Folle sarà sufficiente sintonizzarsi sul quinto canale del proprio televisore. Chi è abbonato Sky, ha la possibilità di assistere all’evento musicale anche grazie al canale 5005 in HD e sul 105 per la versione standard. Per chi ha il digitale terrestre, la visione in HD sarà sul canale 505. In alternativa, è possibile seguire la diretta in streaming grazie al portale ufficiale dell’emittente. Mediasetplay mette a disposizione la diretta: per accedere al contenuto al momento della messa in onda, andranno inseriti i propri dati oppure andrà fatta la registrazione in forma gratuita.