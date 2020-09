Adriana Volpe al veleno contro Antonella Elia: “Ho le prove delle tue bugie”

Adriana Volpe si mostra molto arrabbiata nei confronti di Antonella Elia e mostra le prove delle bugie e delle menzogne che, l’opinionista avrebbe detto sul suo conto. La conduttrice di Ogni Mattina in onda su TV8 ha deciso di rispondere per le rime stanca delle tantissime accuse nei suoi confronti.

Sul suo profilo Instagram infatti, la conduttrice ha caricato un video dove spiega ma soprattutto dove smentisce per filo e per segno tutte le bugie che, Antonella Elia avrebbe detto sul suo conto rivoltando così le parole dell’opinionista affermate all’interno di Tv Sorrisi e Canzoni. Quali sono state le parole della conduttrice?

Adriana Volpe al veleno contro Antonella Elia

Il video caricato sul profilo Instagram di Adriana Volpe spiega infatti con tanto di prove alla mano quello che realmente è successo con Antonella Elia. La conduttrice afferma: “Le fanno una domanda ‘Ha nostalgia anche di Adriana Volpe?’. Adesso facciamo l’analisi del testo della sua risposta. Guardi, una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semi permanente per le unghie. Non mi ha mai risposto. Fasullo! Andiamo a vedere, perché io la chat ce l’ho. Il 27 di Aprile, effettivamente mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno mandato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha ovviamente risposto a sua volta, ma le ho anche risposto con un messaggio vocale”.

Le parole di Adriana però, non sono finte qui: “Ma chi ha mai parlato male di te? Qui, secondo voi, chi ha rilasciato un’intervista fasulla, dicendo cose fasulle? Facciamo poi un piccolo passo indietro. Ho anche letto che lei si è lamentata. Il GF è un programma che ho nel cuore e ho lasciato il mio cuore dentro quella casa. Quando è iniziata la nuova edizione ho fatto un in bocca al lupo a lei, a Pupo e anche a Signorini”.

La conduttrice attacca l’opinionista di essere fasulla

Adriana Volpe è stanca di subire accuse che Antonella Elia le sta gettando addosso ormai da diversi giorni e proprio per questo all’interno del suo video Instagram. Adriana così continua ad affermare che: “Ma chi ha mai parlato male di te? Qui, secondo voi, chi ha rilasciato un’intervista fasulla, dicendo cose fasulle? Facciamo poi un piccolo passo indietro. Ho anche letto che lei si è lamentata. Il GF è un programma che ho nel cuore e ho lasciato il mio cuore dentro quella casa. Quando è iniziata la nuova edizione ho fatto un in bocca al lupo a lei, a Pupo e anche a Signorini”.

La conduttrice ha poi terminato il tutto attaccando l’opinionista: “Potete anche andare a vedere sulla mia pagina social e ho messo anche un sacco di like. La domanda ora è: Antonella ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo per il programma Ogni Mattina? Io ho debuttato il 9 giugno. Mi hai mai chiamata per chiedermi come sta andando il programma? E se sono contenta? Peccato… però, c’è sempre tempo e puoi sempre recuperare, come io spero di recuperare con te. Perché l’amicizia è una cosa seria e non fasulla!”.