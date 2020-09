Calciomercato Genoa – Si punta a Bani per la difesa

Calciomercato Genoa – Dopo le dichiarazioni del ds dell’Inter: “Ranocchia al Genoa? Andrea rimane qua. Abbiamo avuto qualche discorso in merito, ma alla fine abbiamo fatto una valutazione con l’allenatore: può essere importante qua sia per il campo che per lo spogliatoio. E un giocatore valido, su cui possiamo contare, poi ha un senso di appartenenza particolare e per questo resterà qui.”

Il Genoa abbandona la trattativa per Ranocchia e punta al difensore Mattian Bani del Bologna.

Il Genoa, alla ricerca di un difensore centrale, ha già avviato i primi contatti con il Bologna per mettere a disposizione di Rolando Maran a breve il difensore Mattia Bani.

I grifoni cercheranno di portarlo a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto.