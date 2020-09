Calciomercato Torino – Il Toro pensa a ritorno di M’Baye Niang

By

Calciomercato Torino – Il Torino, dopo l’offerta fatta al Lione per Andersen, punta a rinforzare il reparto offensivo avviando i primi contatti con il Rennes per M’Baye Niang.

Ritorno granata per Niang

Per M’Baye Niang sarebbe un ritorno con la maglia granata, 29 presenze con 4 gol e tre assist, che lo stesso Torino cedette al Rennes per circa 15 milioni di euro.

Offerta per Joshua King

Oltre ad aver avviato i contatti per Niang il Torino ha effettuato un’offerta per Joshua King del Bournemouth, ma il calciatore, classe 1992, non ha ancora sciolto tutti i dubbi su un eventuale addio.

Inoltre, sempre per il reparto offensivo, restano i stand-by altri due obiettivi: Inglese, il Parma non sarebbe disposto a cederlo, e Ramirez, si attende l’arrivo dell’agente in Italia.