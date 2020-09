Carlotta stanca di Nello | Relazione alla deriva a Temptation Island

La proposta di matrimonio che tanto vorrebbe Carlotta sembra essere più che lontana, visto la propensione di Nello, il quale sembra si stia divertendo con le altre tentatrici. Dopo vari crolli emotivi, la fidanzata mette in chiaro i problemi della coppia arrivando ad affermare di non essere ricambiata del sentimento che prova.

Dopo vario tempio all’interno del villaggio, Nello vede un video della sua fidanzata Carlotta avvinarsi ad un tentatore. Queste immagini bastano a farlo scuotere così tanto da dubitare sulla reale voglia che ha lei di sposarlo.

Carlotta stanca di Nello

Nonostante questo, la compagna resta ferma nella sua idea stanca di dover guardare video del suo ragazzo provarci con le varie single. Chiamata di nuovo nel pinnettu, Carlotta sente le parole di Nello in cui esprime il suo pensiero su Benedetta, soprattutto riguardo il suo corpo. La fidanzata arrabbiata e delusa si sfoga con le sue compagne pensando al suo compagno che già si immagina un qualcosa fuori con la single. Un ennesimo video viene mostrato però a Carlotta, dove vede il suo compagno approcciarsi ad una nuova tentatrice di nome Ester.

I due si divertono insieme passando del tempo, ma ciò che davvero fa insospettire la sua ragazza è un discorso che hanno fatto le tentatrici in casa con i microfoni accesi. Si sente parlare Benedetta del comportamento di Nello. Dove afferma di aver capito di piacergli ma di essere uscito con l’altra ragazza soltanto per depistare Carlotta sapendo che non è il suo prototipo. Ma questa consapevolezza lei l’aveva già, parlando con le altre compagne e i tentatori esce fuori quanto Nello sia, a sua idea, un grande uomo, ma di voler fare il furbo.

Relazione alla deriva a Temptation Island

A poche ore dal falò viene di nuovo chiamata nel pinnettu dove ritrova il fidanzato di nuovo vicino a Benedetta dove continua a fare apprezzamenti riguardo il suo seno. Davanti al fuoco parla con Alessia Marcuzzi riguardo ciò che pensa del suo fidanzato, consapevole di come a lui piaccia la tentatrice bionda. Il video che le viene mostrato è l’ennesimo passo di Nello verso la tentatrice, dove la invita a fare l’esterna con lui.

I due fanno un’uscita sul gommone e una volta tuffati in mare i due giocano molto vicini. Si dicono di volersi e che si trovano bene insieme, Nello continua a far complimenti a Benedetta affermando di essere sempre stata il suo punto debole all’interno del villaggio. Le presta la sua camicia poiché il costume che indossa non copre il suo seno. Carlotta è determinata a non volere un uomo del genere accanto e di star rivalutando la sua scelta di sposarlo, ma tutta questa fermezza una volta tornata nel villaggio crolla.