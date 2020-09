Luca Ceppitelli, difensore centrale del Cagliari, conteso da Genoa e Parma. Il portale Tuttomercatoweb riferisce che il giocatore, che l’anno scorso è stato frenato a lungo da una fastidiosa fascite plantare, potrebbe trovare una nuova sistemazione dopo l’arrivo di Godin in Sardegna. D’altra parte Ceppitelli ha anche una situazione contrattuale che lo vede probabile partente.

Ceppitelli contesto tra Parma e Genoa: è in uscita dal Cagliari

Il contratto di Ceppitelli con il Cagliari, di fatti, termina nell’estate 2021. E fino a questo momento non si è mai parlato di rinnovo per lui. In considerazione dei recenti movimenti di mercato del Cagliari, che ha preso Godin dall’Inter, è possibile pensare che lo spazio per Ceppitelli sia limitato. Secondo TuttoMercatoWeb sono almeno due i club che si stanno dando battaglia per lui. Si tratta del Genoa, che ancora non è riuscito ad ultimare l’acquisizione di Ranocchia, e ha iniziato a guardarsi intorno per trovare delle alternative; e del Parma. Il club ducale ha una rosa non particolarmente profonda in difesa e la nuova proprietà sta cercando rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Al Genoa per altro ritroverebbe Maran, con il quale ha fatto molto bene al Cagliari. Come detto, Ceppitelli ha il contratto in scadenza la prossima estate: l’ultimo rinnovo è arrivato a Giugno 2019, da quel momento non se ne è più parlato di prolungare il discorso con il Cagliari. Se il club sardo vuole ottenere qualcosa dalla sua cessione, deve insomma procedere alla dismissione del suo cartellino prima della fine di questa sessione. Diversamente, si vedrà sfuggire il giocatore a parametro zero nella prossima estate, e questi sarà libero di accordarsi con altri club già a partire dal prossimo gennaio.