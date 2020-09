Clarissa Marchese torna in Italia | Cambio di priorità dopo Uomini e Donne

La vita di Clarissa Marchese è profondamente cambiata grazie a Uomini e Donne. E’ proprio nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che la bella tronista ha conosciuto Federico Gregucci, quello che, adesso, è suo marito. Per la coppia è stato un vero e proprio colpo di fulmine a Uomini e Donne, coronato dalla decisione successiva di andare a vivere negli Stati Uniti. Ora che Clarissa Marchese è diventata mamma, tuttavia, prende una decisione definitiva e torna in Italia.

A quanto sembra, le priorità dell’ex Miss Italia sono molto cambiate da quando è diventata mamma della piccola Arya. La sua gravidanza al sole di Miami è stata seguitissima dai follower Italiani, Clarissa e Federico erano entusiasti e avevano molti progetti. Del resto, le cose erano molto cambiate da quando si erano incontrati, grazie a Uomini e Donne.

Clarissa Marchese torna a casa in Italia

Tuttavia, lo scoppio della Pandemia di Coronavirus che ha colpito prima l’Italia e poi, in special modo, gli Stati Uniti ha cambiato le priorità di Clarissa e Federico. Più volte, infatti, Clarissa Marchese ha raccontato di aver vissuto nella paura i giorni di lockdown e di non aver più superato quei difficili momenti. Ciò soprattutto perchè a Miami la situazione è ancor più difficile rispetto all’Italia, anche oggi.

Clarissa, Federico e la piccola Arya hanno preparato le loro valige e hanno ufficialmente fatto ritorno in Italia in cerca di una vita più serena, ma, soprattutto, accanto ai loro cari. Clarissa Marchese ha immortalato questo momento con un tenero post su Instagram che ritrae la famiglia unita.

Nuova vita in famiglia dopo Uomini e Donne

“Tre anni fa siamo arrivati a Miami. Due fidanzatini con due valigie e tanta voglia di scoprire questo nuovo mondo. Miami non ci ha deluso! Sono stati tre anni meravigliosi, a volte non facili, ma stupendi. Ora è il momento di tornare a CASA, in Italia, ma adesso siamo sposati, in tre e con venti valigie appresso! I Marchesucci sono pronti per questo nuovo capitolo della loro vita”.

Questo ritorno in Italia apre un vero e proprio capitolo della vita di Clarissa Marchese e di Federico Gregucci, dopo il loro incontro a Uomini e Donne. Ancora giovanissimi, i due sono sposati e hanno una figlia, la piccola Arya, oltre a tante nuove prospettive anche in Italia, dopo la parentesi statunitense. Cosa riserverà loro il futuro?