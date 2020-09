DIRETTA Benevento Inter – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Scenderanno presto in campo Benevento e Inter nel recupero della 1° giornata di campionato, che inizierà tra poco, precisamente alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, oggi 30 settembre.

Le scelte degli allenatori

Cambi in vista per Inzaghi, dopo l’esordio stagionale contro la Sampdoria, impegno vinto per 2-3 in rimonta: confermato Roberto Insigne davanti, Sau prenderà il posto di Caprari sull’esterno offensivo, rientra capitan Maggio sull’esterno destro in difesa, per il resto confermati Glik e Caldirola (autore di una doppietta a Marassi).

Ritornerà titolare dal 1′ De Vrij che ha saltato la partita contro la Fiorentina causa infortunio, possibile l’imipego di Vidal dall’inizio che di fatto esordirebbe con la nuova maglia: il cileno sarà assistito a centrocampo da Sensi e Gagliardini per garantire equilibrio.

Titolare anche il nuovo acquisto Hakimi, mentre Sanchez dovrebbe rilevare Lautaro al fianco di Lukaku.

Formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Moncini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; R. Lukaku, Sanchez.

Risultato LIVE

