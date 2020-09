DIRETTA Udinese Spezia – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Tutto pronto allo stadio Dacia Arena di Udine per il recupero della prima giornata di campionata di Serie A Udinese e Spezia.

Le scelte degli allenatori

Alcuni cambi in vista per mister Gotti: in attacco la coppia Lasagna-Nestorovski mentre il centrocampo è tutto da ridisegnare con Arslan fuori per un risentimento muscolare e Walace, Mandragora e Jajalo indisponibili.

Pertanto De Paul farà il regista con Coulibaly e Ouwejan mezzali e sulle fasce Ter Avest a destra e Zeegelaar a sinistra.

Mister Italiano è intenzionato ad effettuare qualche cambio in difesa con Ferrer a destra al posto di Sala e centrale il rientrante Terzi.

A centrocampo rientro di Maggiore dalla squalifica mentre lì davanti la coppia Galabinov-Farias favoriti.

Formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, Coulibaly, De Paul, Ouwejan, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Erlic, Ramos; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Farias.

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale.