Elisabetta Gregoraci non ha l’appoggio di Flavio Briatore all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo le sue affermazioni nei confronti della poca “autonomia” avuta nel corso dei lunghi anni di matrimonio. Proprio per alcune sue risposte date all’interno della casa, l’imprenditore ha espresso il suo parere durante un’intervista fatta a Il Fatto Quotidiano e condotta da Selvaggia Lucarelli.

La showgirl con le sue affermazioni sembra aver irritato il suo ex marito che, nonostante si trovi fuori dal reality ha deciso di lanciarle una vera e propria frecciatina che, non è passata inosservata. Di cosa stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci non ha l’appoggio di Briatore

L’imprenditore non sembra essere molto contento delle parole che, la sua ex moglie ha rilasciato all’interno della casa più spiata d’Italia dove, in queste ultime settimane sembra aver trovato un certo feeling con il single Pierpaolo Petrelli. La conduttrice infatti, ha raccontato di aver trovato insieme all’ex velino una cerca leggerezza che, durante il rapporto con Flavio non ha potuto avere a causa del suo lavoro.

Al Grande Fratello Vip però, queste non sono le uniche parole che Elisabetta ha rilasciato nei confronti di Flavio Briatore. La Gregoraci infatti, ha sottolineato la sua poca autonomia da quanto ha conosciuto l’imprenditore rinunciando a moltissimi lavori ma soprattutto a molte cose che le sarebbero piaciute.

A differenza sua però, Flavio Briatore non sembra essere d’accordo e in questi ultimi giorni ha deciso di lanciare alcune frecciatine al veleno contro la sua ex moglie. Quali sono state le sue parole?

Flavio Briatore senza freni sulla ex moglie

Le parole che Elisabetta Gregoraci ha affermato all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sembrano aver fatto piacere all’imprenditore che, in un primo momento si è lasciato andare a una frase che, ha fatto riflettere. Briatore in una prima dichiarazione ha affermato che: “Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti. Se dice di voler essere autonoma, che smetta di prendere il mantenimento…”

Ieri invece, intervistato da Selvaggia Lucarelli a Il Fatto Quotidiano ha sottolineato ancora una volta alcune “bugie” che Elisabetta avrebbe detto. Proprio per questo, alla domanda su di lei Briatore ha risposto: “Se vuole camminare con le sue gambe, se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini, se questo per lei è affrancarsi ok, ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le do e dimostrare che davvero vuole essere autonoma”.