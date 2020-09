Film Stasera in Tv – Romanzo Criminale – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Romanzo Criminale. Produzione italiana del 2005 per la regia di Michele Placido, con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Jasmine Trinca nei ruoli principali. Tratto dall’omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo ed edito dalla casa editrice Einaudi, la storia è ispirata alle vicende della banda della Magliana, nome attribuito dal giornalismo italiano a quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma.

Romanzo Criminale – Trama

Nella Roma degli anni Settanta, tre giovani della piccola malavita romana, il Libanese (Pierfrancesco Favino), il Freddo (Kim Rossi Stuart) e il Dandi (Claudio Santamaria) si accordano per creare un’alleanza per il controllo del territorio. La prima azione è il rapimento del Barone Rossellini; con i soldi del riscatto riescono ad entrare nel traffico dell’eroina, mettendo in piedi un’organizzazione criminale che si espande anche nel campo della prostituzione e del gioco d’azzardo. L’unico che intuisce lo strapotere della cosca è il commissario Scaloja (Stefano Accorsi) che, per distruggerla, scende a patti con Patrizia (Anna Mouglalis), la donna del Dandi, finendo però per rimanerne coinvolto sentimentalmente.

Romanzo Criminale – Trailer Video

Romanzo Criminale – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Romanzo criminale

Genere: Noir

Durata: 2h 30m

Anno: 2005

Paese: Italia

Regia: Michele Placido

Cast: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Jasmine Trinca, Anna Mouglalis

Romanzo Criminale – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Cine34 (canale 34 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi mercoledì 30 Settembre 2020. La programmazione di Cine34 lo prevede al termine dell’altro film “Tiramisù”.