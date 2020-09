Oroscopo Branko – domani giovedì 1 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani giovedì 1 ottobre 2020. Siamo a giovedì. Il mese di ottobre è appena cominciato. Quali sorprese riserverà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani giovedì 1 ottobre 2020: Ariete

Come raccomanda l’oroscopo di Branko domani, quando la Luna sarà nel tuo segno, dovresti fare in modo di rilassarti un po’, magari fare un piccolo viaggio con il partner e gli amici. Il plenilunio è un momento eccitante per l’amore, ma in questo contesto astrologico potrebbe provocare dello stress.

Previsioni Branko domani giovedì 1 ottobre 2020: Toro

Domani potresti sentirti molto stanco. Ti converrebbe fare lo stretto necessario e nulla di più. Rimanda gli appuntamenti importanti, le discussioni alle giornate successive, quando avrai più energia.

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani ci sarà un plenilunio sensuale. La Luna raggiungerà Marte nel segno dell’Ariete, il punto del cielo che per te rappresenta le relazioni, gli incontri, ma anche la vita sociale e il lavoro in team.

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrali di Branko domani ci sarà un plenilunio faticoso. Nel corso della giornata affiorerà un po’ di stanchezza fisica e forse qualche piccolo malessere, da non trascurare. Un po’ di riposo e, se necessario, un controllo medico potrebbe rivelarsi preziosi!